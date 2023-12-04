القصة الكاملة لجهود أشرف عبد الغفور لتأسيس أول دار للفنانين المسنين

جهود ضخمة، بذلها الفنان أشرف عبد الغفور، فترة توليه نقابة المهن التمثيلية، حيث حقق إنجازات واسعة خلال فترة تواجده داخل أروقة النقابة، وكانت لديه العديد من الآمال والطموحات التي كان يسعى لتنفيذها.

إنشاء دار لكبار السن من الفنانين

ملف مُهم، عمل عليه الفنان أشرف عبد الغفور، خلال فترة وجوده في النقابة، وهو إنشاء دار لكبار السن من الفنانين، خصوصًا بعد معاناة البعض منهم، في الأيام الأخيرة من حياتهم، إذ دخل في مناقشات عدة، لتحقيق هذا الحلم، ويكون مأوى لمن هم بدون مسكن أو أهل.

وبعد مرور 12 عامًا تقريبًا، تحقق هذا الحلم أخيرًا، في عهد الفنان أشرف زكي، العام الماضي، حيث كشف أنّ ذلك المشروع كان مُجرد فكرة للفنان أشرف عبد الغفور، خلال فترة وجوده في النقابة.

في ديسمبر لعام 2022، تواجد الفنان أشرف عبد الغفور، في حفل افتتاح دار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر، إذ تحدث عن ذلك المشروع، في كلمة آنذاك، وقال إنّ: «هذا حلم طال انتظاره منذ سنوات طويلة».

ووجّه عبدالغفور، الشكر والتقدير لكل من ساهم في بناء الدار، إذ بدأ العمل به قبل 12 عاما، قائلا: «مهنة التمثيل صعبة جدا.. وشكرا لكل من ساهم في تبني هذا المشروع، ولكل المجالس اللي تبنت هذا المشروع منذ هشام سليم».

وأضاف أنّه اقترح على الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قبل أكثر من عقد كامل، المشروع، وأبدى حماسه الشديد للفكرة من خلال تبنيها وتوفير التمويل اللازم.

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور، عن عالمنا مساء الأحد، إثر تعرضه لحادث سير في مدينة السادس من أكتوبر، ليتوفى في الحال، وانتقل الجثمان إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.