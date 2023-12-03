أشرف عبدالغفور وطارق عبدالعزيز.. ملامح متشابهة في «الوداع الأخير»

أسبوعٌ واحد، هو الفارق الزمني بين وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، والفنان أشرف عبدالغفور، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، إثر تعرضه لحادث سير، ليُخيم الحزن على الوسط الفني كله، وتتحول منصات التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء.

وبعيدًا عن الفارق الزمني، فهناك تشابهات في «الوداع الأخير» لـ طارق عبد العزيز وأشرف عبد الغفور، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي:-

- وفاة طارق عبد العزيز وأشرف عبد الغفور، جاءت في نفس اليوم، وهو يوم الأحد، والفارق بينهما أسبوعٍ واحد فقط.

- جاءت وفاتهما صادمة للوسط الفني، كونهما رحلا عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ، دون صراعٍ مع المرض، فـ طارق عبدالعزيز رحل داخل «اللوكيشن» إثر أزمة قلبية، أما أشرف عبد الغفور، رحل إثر حادث سير في مدينة السادس من أكتوبر.

- وفاتهما كانت في مدينة الشيخ زايد، وتوجه جثمان كل منهما، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ليكون هذا المكان هو الأخير لهما في الحياة.

- وفد من نقابة المهن التمثيلية، يتواجد داخل المستشفى، لإنهاء إجراءات خروج الجثمان.