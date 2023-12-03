محمود فوزي: دور القطاع الأهلي في مصر مهم وأصبح عابرا للحدود

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن عدم اهتمام الدولة في الماضي بالقطاع الأهلي والعمل التنموي والخيري هو الذي أدى إلى ظهور تيارات وظفته سياسيا، ولكن القطاع المدني الحقيقي عندما يقوم بعمل الخير من المفترض ألا يوظفه سياسيا نظرا لأنه عمل تنموي.

دور القطاع الأهلي في مصر

وأضاف «فوزي»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدور الذي يلعبه القطاع الأهلي في مصر أصبح دورا كبيرا ومهما ويشار إليه بالبنان في نجاحاته، كما أنه أصبح عابراً للحدود، ودوره في إغاثة ومساعدة أهالينا في فلسطين وغزة.

وأشار إلى أن الدولة عندما تقيم بعض المشروعات ليس بالضرورة تتربح بها، وليس دائما دور الدولة هو الربح؛ ولكن ما يسمى بالعائد الاجتماعي، فقد تشق الدول طريقاً أو ترعاه لفتح التنمية بهذا المجال.

بنية تشريعية قوية

ولفت إلى أنهم سيقدمون للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة بنية تشريعية قوية للغاية، حيث إن الفصلين التشريعيين الأول والثاني ساهما في وضع قوانين مطمئنة للقطاعات كلها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات وقوانين محفزة للقطاع الخاص، والدولة ليس عندها مانع أن تتدخل بالتشريع كلما كان ذلك ضروريا للصالح العام.

وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، ولا يوجد تنمية حقيقية دون البنية الأساسية، ولا يمكن أن تبني البشر دون أن يكون هناك بناء حجر أساسي بجانبه لي يمارس حياته.