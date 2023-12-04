رئيس حملة السيسي: مصر شهدت توسعا عمرانيا كبيرا خلال الـ9 سنوات الماضية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه يجب أن تكتفي مصر ذاتيا من عدد كبير من المنتجات الزراعية، فمصر أصبحت منفتحة ليست فقط على نهر النيل ولكن على البحار والخلجان، فمصر طوال تاريخها عاش سكانها على 7% فقط من مساحة البلاد حتى عام 2014، وفي خلال الـ 9 سنوات الماضية تعيش مصر على 14% من مساحتها، ومن ثم تضاعفت المساحة نتيجة للتوسع العمراني الكبير.

جرى زيادة المساحات الزراعية إلى حد بعيد للغاية

وأضاف «فوزي»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى زيادة المساحات الزراعية إلى حد بعيد للغاية، وجرى إضافة ملايين الأفدنة للرقعة الزراعية، بفضل البنية الأساسية والكهرباء والطرق التي أُنْشِئَت.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي لـ11 محصولا

وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي لـ11 محصولا سواء زراعيا أو حيوانيا، وهناك خطة طموحة للمزيد من الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات، والطلب والاستهلاك المحلي سيشجع الإنتاج المحلي ما سيؤدي إلى توفير الدولار، لافتًا إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أول من وضع يده على مفهوم تحقيق الأمن بالتنمية، من خلال تنمية سيناء، فهناك خطة طموحة لتنميتها، إذ أنفق 600 مليار جنيه، وأُعْلِن عن مرحلة جديدة لتنمية سيناء بتكلفة 360 مليار جنيه، بهدف تحقيق أغراض اقتصادية وأيضا تحقيق الأمن بالتنمية.