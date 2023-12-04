محمود فوزي: الدولة وضعت إطارا تشريعيا لحماية الصناعة وضبطها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الصناعة تقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتشغل عمالة تعطي قوة نسبية عندما تتخصص في نوع معين في الصناعة.

المبادرة الرئاسية «ابدأ» قامت بتشغيل بعض المصانع

وأضاف «فوزي»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المبادرة الرئاسية «ابدأ» قامت على تشغيل بعض المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها بجانب التخطيط الصناعي وفتح مشروعات لسداد حاجات الدولة في بعض القطاعات من خلال خلق الوظائف.

الدولة وضعت إطاراً تشريعياً لحماية الصناعة

وأوضح أن الدولة وضعت إطارا تشريعيا لحماية الصناعة وضبطها بداية من قانون الاستثمار ومرورا بقانون هيئة التنمية الصناعية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن قانون تفضيل المنتج المصري في التعاقدات العمومية نقلة مهمة، إذ أعطى المنتج المصري أفضلية في العقود الحكومية لتشجيع الموردين المصريين في الإنتاج، مشيرًا إلى أن التحدي الذي أمام مصر هو التصنيع، فالصناعة ستقلل الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية والاكتفاء المحلي وزيادة الصادرات، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وضع يده على هذا الملف، «متعودين لما يضع يده على ملف لا يعالجه بشكل سطحي ولكن يضع له الحلول الجذرية».