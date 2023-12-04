أحمد سلامة: أشرف عبد الغفور من أطيب الرجال وله مواقف حسنة مع الجميع

وفاته كانت بمثابة صدمة للجميع، فالفنان الذي أحبه الكبير والصغير فجأة ودون سابق إنذار توفي إثر إصابته في حادث سير مساء أمس، ما جعل الفنانين يرثونه بكلمات مؤثرة، بينهم أحمد سلامة، الذي نعى الراحل أشرف عبدالغفور، بكلمات مؤثرة، مؤكدًا لـ«الوطن»، أن الراحل كان من أطيب الرجال وأن الجميع كان متواجدًا في المستشفى من أجل وداعه وأن له مواقف طيبة على مدار العديد من السنوات.

ملحمة حب سطَّرها الفنانون خلال تواجدهم بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، لإلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قبل دفن جثمانه ظهر اليوم بمقابر العائلة، عقب صلاة الجنازة عليه، حيث حرص أحمد سلامة على الحضور منذ اللحظات الأولى: «الوفاة كانت بمثابة صدمة للجميع وما زلنا لم نستوعب خبر الوفاة حتى الآن، وأنا يطلب من الجميع الدعاء له والدعاء لابنته ريهام ولزوجته ولكل محبيه».

زوجة الفنان الراحل كانت ترافقه

كانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقته في السيارة التي تعرضت للحادث الذي أودى بحياته، وفق «سلامة»: «زوجة عبد الغفور بخير وبصحة جيدة وأنها لم تدخل العناية المركزة كما قال البعض، وأنها أجرت الفحوصات الطبية فور نقلها إلى المستشفى وأنها بصحة جيدة وتعاني فقط من عدة كدمات، الحمد لله».

الفنانون المتوافدون على المستشفى

فنانون كثيرون حرصوا على التواجد في المستشفى منذ اللحظات الأولى لنقل الراحل إليه، بينهم مجلس النقابة على رأسه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس إيهاب فهمي، عزوز عادل، أيمن عزب، عفاف رشاد وغيرهم من الفنانين، وفق «سلامة»: «الناس كلها كانت موجودة، الراجل خيره سابق على الجميع، والكل كان بيحبه لمواقفه الرجولية والإنسانية».