شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان بغزة (فيديو)

استشهد وأصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين، قبيل منتصف الليلة، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ أطلق من طائرة الاحتلال الإسرائيلية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

بحالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، إذ يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد لجأوا إلى المستشفى طلبا للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

وكان قد وصل إلى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدا منذ صباح أمس الأحد وحتى الآن.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.