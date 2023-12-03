مسلم: إسرائيل قررت إبادة الفلسطينيين وتصفية القضية بتواطؤ أمريكي غربي

قال الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح أكثر شراسة بعد الهدنة، حيث زادت المناطق التي يقصفها، مشددًا على أن ما يحدث هناك لا يقبله عقل، كما أن المعايير التي يتحدث عنها الأمريكيون والأوروبيون في أوكرانيا، لا تُطبق في غزة.

وأضاف مسلم، في حواره مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة «النهار»، أنّ الاحتلال يطلب من الفلسطينيين التوجه إلى المدارس، ثم يقصفها، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يبحثون عن مناطق أخرى غير الجنوب، بعدما أصبح الاحتلال يستهدفها.

وأكد أن دولة الاحتلال لا تستهدف حماس فقط، بدليل ما تفعله في الضفة الغربية، فقد قتلوا أكثر من 100 فلسطيني، واعتقلوا أكثر من 3 آلاف فلسطيني آخر، وبالتالي، فإن إسرائيل قررت إبادة الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية بتواطؤ أمريكي وغربي.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن الوضع في القطاع أصبح صعبا وسط نكران دولي، مشيرًا إلى أنّ فلسطين ارتقى منها أكثر من 15 ألف شهيد، في أكثر من 50 يوما، وهو رقم لم يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت منذ فبراير من العام الماضي.

وواصل: «في آخر 5 حروب بغزة، ارتقى 4400 شهيد، أي أن الحرب الحالية، ارتقى فيها 5 أضعاف الشهداء مقارنة بالحروب الخمسة مجتمعة»، مشددًا على صعوبة الفصل بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، مثلما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية.