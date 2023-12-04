تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث.. والحالة الصحية لشقيقته

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني فور إعلان الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير بمدينة 6 أكتوبر مساء الأحد.

القصة الكاملة لوفاة الفنان أشرف عبدالغفور

ونكشف خلال السطور التالية القصة الكاملة لوفاة الفنان أشرف عبدالغفور، حيث كان الفنان الراحل بصحبة شقيقته في سيارته التي يقودها بنفسه في طريقة لزيارة ابنته ريهام عبدالغفور وفي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اصطدمت به سيارة من الخلف لتحتل تحكم الفنان الراحل في القيادة ويصطدم برصيف ليصل إلى المستشفي متوفيا.

أما شقيقته مازالت حتى الآن في المستشفي لتلقي العلاج اللازم وحالتها مستقرة بعد إصابتها بعة كسور متفرقة، بحسب تحريات المباحث.

تشييع جثمان أشرف عبدالغفور

ويشيع ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى مثواة الأخير حيث مازال يتواجد داخل مستشفيي الشيخ زاد ومعه ابنته ريهام عبدالغفور والتي دخلت في توبه انهيار بعد معرفة خبر وفاة والدها،كما يتواجد معها عدد من نجوم الوسط الفني لمواساتها.

مسيرة أشرف عبدالباقي الفنية

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.