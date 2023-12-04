رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

كتب:

حسن سمير
04:52 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام فلسطيني قالت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وسط تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي ولمدة أربعة أيام إذ جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

اقرأ المزيد:

طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية كثيفة في مناطق مختلفة من مدينة غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف: فشلنا أمام الفصائل الفلسطينية في جنوب غزة

تجدد القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل دخانية على مراكز إيواء النازحين شمال قطاع غزة
بقلم حسن سمير