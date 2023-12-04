إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام فلسطيني قالت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله، وسط تعزيزات إضافية من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي ولمدة أربعة أيام إذ جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.