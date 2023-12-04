رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف: فشلنا أمام الفصائل الفلسطينية في جنوب غزة

كشف هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عمليته في جنوب غزة تعادل شدتها وخسائرها مع العملية التي نفذها جيش الاحتلال ضد الفصائل الفلسطينية في شمال القطاع، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وأضاف «هاليفي»، أن خلال العملية العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية خضنا فشلا في شمال قطاع غزة، وهو ما يحدث لنا نفسه الشيء الآن في جنوب القطاع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، أن القوات البرية الإسرائيلية تشن عمليات ضد الفصائل الفلسطينية في جميع أجزاء قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية: المعركة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ستكون أكثر شراسة

وعلى جانب آخر، صرح قيادي في الفصائل الفلسطينية أن المعركة في جنوب قطاع غزة ضد القوات الإسرائيلية ستكون أكثر شراسة من المعركة التي جرت في الشمال.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية في نهاية نوفمبر الماضي أن مسؤولين أمريكيين قد أكدوا أن الإحتلال الإسرائيلي يجب أن تستفيد من الدروس المستفادة من الأحداث في شمال قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة لن تسمح بتهجير سكان جنوب القطاع.

رئيس الأركان الإسرائيلي: فشلنا في التصدي لهجوم طوفان الأقصى

وفيما يتعلق بذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي عن نشر قائمة تحتوي على مناطق الإخلاء المحتملة في قطاع غزة، وتوضح كيفية تنقل السكان في المنطقة خلال المرحلة المقبلة من الحرب.

وفي 28 الشهر الماضي، أكد رئيس الأركان هاليفي أن الجيش فشل في التصدي لهجوم «طوفان الأقصى» الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر.