رحيل أشرف عبد الغفور رائد الدراما الدينية والتاريخية.. تعرف على أبرز أعماله

رحل عن عالمنا أمس الفنان الكبير أشرف عبد الغفور في حادث أليم ورحيل تراجيدي إذ ارتطمت سيارة بسيارته من الخلف على طريق الإسكندرية الصحراوي؛ مما أدى لفقده السيطرة على سيارته وفارقت روحه الحياة في لحظتها قبل أن يصل إلى المستشفى.

من أهم رموز الدراما الدينية والتاريخية

أشرف عبد الغفور واحد من رموز الدراما والمسرح المصري، ولعله من أهم رموز الدراما الدينية والتاريخية، وربما ساعده في ذلك إتقانه الجيد للغة العربية الفصحى وإلمامة بقواعدها نظرًا لأنه ابن المسرح القومي وقام بالعمل كثيرًا قبل شهرته في المسرح.

الدراما الدينية والتاريخية كانت مزدهرة في مرحلة الثمانينات والتسعينات، تحت رعاية الدولة متمثلة في قطاع الإنتاج بماسبيرو، إذ أنتجت الدولة عددًا كبيرًا من الأعمال التاريخية والدينية وكانت رائدة في هذا التخصص.

أشرف عبد الغفور كغيره من نجوم جيله الذين يؤمنون أن الفن في المقام الأول رسالة ولابُد وأن يكن له هدف أسمى من كونه «للتسلية فقط»، من أكثر الفنانين الذين شاركوا في تقديم أعمال بها رسالة وهدف سواء دينية أو تاريخية، الأمر الذي قال عنه في تصريحات سابقة أنه أمر غير مقصود لكنه يسعد جدًا عندما يُعرض عليه هذه الأعمال يشعر بسعادة كبيرة لأنه يرى بأن مثل هذه الأعمال تساهم بنسبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فى تقديم معلومة أو قدوة أو شخصية يحتذى بها، إلى جانب أنها أعمال محترمة وليس من المنطقى رفضها.

ومن أهم الأعمال التي شارك فيها الفنان أشرف عبد الغفور سواء الدينية أو التاريخية سواء قام ببطولتها أو شارك في البطولة، هي:

الإمام النسائي

صدق الله العظيم - الجزء الأول

محمد رسول الله إلى العالم

القضاء في الإسلام

نور الإيمان

رسول الإنسانية

أئمة الهدى

محمد رسول الله

الإمام مالك

الإمام البخاري

الإمام الغزالي

الإمام محمد عبده

الإمام النسائي

هارون الرشيد

عمر بن عبد العزيز