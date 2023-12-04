«عاشور» و«الخشت» يتفقدان جامعة القاهرة الدولية المجهزة بأحدث التقنيات العالمية

تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024.

وأشاد عاشور، بالخشت على جهوده في إنشاء جامعة القاهرة الدولية، والتي تعد أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية، وتمثل كيانًا أكاديميًا عالميًا جديدًا كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية.

وأكد أن جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانيات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، وبرامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، كما ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب.

وأوضح أن جامعة القاهرة الدولية تجمع بين نظام البرامج والكليات، وتضم برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية والهيئات العالمية، كما تتمتع بمرونة في المفهوم الدولي يمكنه من قبول أنماط دولية جديدة أو مستجدة، ويفتح المجال أمام التعاون الدولي مع مختلف الدول والجامعات العالمية والعربية بدون جمود.

وأشاد بمستوى التجهيزات في جامعة القاهرة الدولية، والتي تم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، والمعامل، وعددا من المشروعات الأخرى، منها إنشاء مستشفيات عالمية، وبصدد إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة تواكب الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.