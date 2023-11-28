جامعة القاهرة الدولية تنظم مسابقة حول المشروعات القومية.. وجوائز مالية للفائزين

تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية، مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية «أهميتها– النتائج المتوقعة– ما تم إنجازه على أرض الواقع»، بالتزامن مع بدء العام الدراسي في الجامعة لعام 2023-2024، وفي إطار حرصها على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

مجالات مسابقة المشروعات القومية

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مجالات المسابقة تتضمن التصوير الفوتوغرافي، وكتابة المقال، وكتابة بحث، مشيرًا إلى أن من شروط المسابقة أن يدون على الأعمال المقدمة اسم الطالب والبرنامج الدراسي بالجامعة، على أن يتم استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى 4 ديسمبر 2023، وإعلان النتائج بعد فحصها من لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة يوم 5 ديسمبر 2023.

قيمة الجوائز المالية للمسابقة

وأعلن الخشت أنّ الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز قيمة، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه مصري، بينما سيفوز الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها ألفي جنيه، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها ألف جنيه.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنّ الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.