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الرئيس السيسي يرحب بوفد الإمارات في «إيديكس 2023»: سعداء بوجودكم (صور)

كتب:

هاجر عمر
10:41 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي يرحب بالوفد الإماراتي في «إيديكس 2023»

الرئيس السيسي يرحب بالوفد الإماراتي في «إيديكس 2023»

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد دولة الإمارات المتحدة بمنصة الإمارات خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، قائلًا: «أنا برحب بيكم، وأهلا بيكم، وألف مبروك، ودايمًا سعداء بوجودكم».

وردّ التحية أحد المشاركين من الوفد الإماراتي،  قائلًا: «الله يحييك، الله يسلمك».

بدورها، قالت منى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إنَّ «مصر والإمارات أشقاء، وتوجد بينهما علاقة متينة والشيخ محمد بن زايد يحب مصر كثيرا، وشعب الإمارات كله يحب مصر».

 

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