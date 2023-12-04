الرئيس السيسي يرحب بوفد الإمارات في «إيديكس 2023»: سعداء بوجودكم (صور)

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بوفد دولة الإمارات المتحدة بمنصة الإمارات خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، قائلًا: «أنا برحب بيكم، وأهلا بيكم، وألف مبروك، ودايمًا سعداء بوجودكم».

وردّ التحية أحد المشاركين من الوفد الإماراتي، قائلًا: «الله يحييك، الله يسلمك».

بدورها، قالت منى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إنَّ «مصر والإمارات أشقاء، وتوجد بينهما علاقة متينة والشيخ محمد بن زايد يحب مصر كثيرا، وشعب الإمارات كله يحب مصر».