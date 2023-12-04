«تموين الأقصر»: توزيع 15 طن سكر على المواطنين.. وتحرير 29 محضرا ومخالفة

أعلنت مديرية تموين الأقصر، توزيع 15.5 طن سكر على المواطنين، من إجمالي كمية قدرها 350 طنا.

وأوضحت المديرية أنه جرى استلام كمية قدرها 110 أطنان من الكمية الإجمالية، في مخزن الشركة المصرية بالأقصر، وتسليم كمية 25.5 طن للجان المشتركة من مجالس المدن والتموين على مستوى المحافظة، وتوزيع 15.5 طن على المواطنين بحد أقصى 2 كيلو لكل مواطن، خلال يومي 2 و3 ديسمبر، ويستمر الضخ اليومي لأرجاء المحافظة كافة، لحين الانتهاء من توزيع الكمية الإجمالية 350 طنا.

29 محضرا ومخالفة تموينية

وشنت المديرية حملات تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز على مستوى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 29 محضرا ومخالفة تموينية عبارة عن: 22 محضرا تموينيا، منها 16 عدم إعلان عن أسعار السلع، و2 بيع أزيد من السعر، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وغلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية، وتداول سلع بدون فواتير.

وتهيب مديرية تموين الأقصر، بالمواطنين الالتزام بالنظام أثناء عملية توزيع وبيع سلعة السكر الحر، في السيارات المتنقلة ومعارض المبادرات وفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة.