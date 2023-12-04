4 مدرعات ومصفحات مصرية جديدة في «إيديكس 2023»: أول سيارة لـ«فض الشغب»

في خمسينات القرن الماضي، بدأ مصنع «قادر» للصناعات المتطورة، أحد أكبر المصانع الحربية في مصر، العمل على تصنيع طائرة مصرية، لتُختبر بالفعل في شارع الطيران، بمدينة نصر، وهو الشارع الذي سُمي نسبة لهذا المصنع، إلا أن المصنع أصبح قلعة لصناعة المدرعات في مصر والشرق الأوسط في السنوات الماضية، بعد تأسيس مصنع أخر في «العربية للتصنيع» ليتولى صناعة الطائرات، والذي سُيشارك بـ4 مُدرعات تُعرض لأول مرة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023».

وفي ستينات القرن الماضي، عملت الدولة المصرية على إنتاج أول مركبة مُدرعة في الشرق الأوسط تحت مُسمى «المُدرعة الوليد» في عام 1962، ويُنتج بعدها المُدرعة «فهد» بطرازاتها المتتالية منذ عام 1984 حتى الآن.

وكشفت جولة أجراها محرر «الوطن»، عن تنفيذ خطة لتطوير وتحديث «مصنع قادر»، مقارنة بنحو 4 جولات صحفية سابقة أجريناها داخله، تضمنت إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتحويل عددًا من المخازن القديمة إلى خطوط إنتاج متعددة؛ فأصبح مصنع قادر بداخله خط إنتاج متخصص في المدرعة «الفهد»، وخط إنتاج المدرعات الخفيفة، وخط التجهيزات الخاصة لسيارات نقل الأموال والعربات المصفحة، وخط لإنتاج «الهاوتزر»، وخط للمنتجات البلاستيكية، وأخر للخشبية.

4 مدرعات مصرية جديدة في معرض «قادر»

اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، استقبل المحرر العسكري لجريدة «الوطن» في قلب مدرعات المصنع، ليتحدث عن مشاركة 4 منتجات رئيسية له في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، منها مُدرعة فهد المُطورة للإسعاف، والتي تمّ تطويرها بالتعاون مع الجانب الفرنسي وترويجها في عدد من دول العالم، والمُدرعة المُطورة من طراز «فهد 300»، والتي تمّ تطويرها بقدرات لزيادة مستوى حمايتها قد الموجات التفجيرية، فضلاً عن عربة نقل الأموال المصفحة بالمُجهزة بأحدث التجهيزات في فئتها.

وشرح رئيس «قادر»، جوانب التطوير في المدرعة «فهد»، موضحًا أن المدرعة خضعت لتحديث في الشاسيه الخاص بها في الفترة الماضية، جعلها أكثر قدرة على المناورة، مع إتاحة زيادة الصلب المدرع المتواجد بداخلها لزيادة مستوى ودرجة الحماية، دون التأثير على الكفاءة والفاعلية للسيارة، مشيرًا إلى أنَّ التطوير بدأ من «مفصلات البوابات»، حتى درجات الحماية الأرضية، وكل التفصيلات الداخلية للمدرعة، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير مستوى حماية المُدرعة، لتتحمل التفجيرات الأرضية بدرجة أكبر، فضلاً عن تحسين مستوى الرؤية، وتطوير التجهيزات الداخلية للسيارة المدرعة نفسه.

تطوير المُدرعة فهد 300

ويقول اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، إنَّ المُدرعة المصرية فهد المُطورة لاستخدام الإسعاف استقطبت اهتمام العديد من الدول، وجاء طلب كثيف عليها، مشيرًا إلى أنَّ تلك السيارة تم تصديرها لفرنسا بالتعاون مع إحدى الشركات، فضلاً عن التصدير لدول إفريقية عديدة، موضحًا أنَّ بعض تلك السيارات تم تصديرها بالفعل، والباقي قيد التصنيع والتصدير حاليًا.

ولدى جولتنا لتفقد التطوير والتحديث في المدرعة «فهد»، قال رئيس «قادر»، إنَّ المُدرعة أصبحت تتحرك على أكثر من محور، عبر محاور تحرك على كل «عجلة»، تتيح الحركة بفعالية وكفاءة أكبر في المناطق الجبلية والوعرة، فضلاً عن وجود قطاع متخصص في التصنيع والتطوير، قادر على تطوير وتحديث أي جزء داخل المدرعة، وفقًا لاحتياجات العميل التي يطلبها.

وانتقل اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، للحديث عن عربة فض الشغب «قادر 1»، والتي صممها ونفذها مصنع «قادر» لأول مرة محليًا، طبقًا لاحتياجات وزارة الداخلية، بدلاً عن استيراد السيارة بالكامل من الخارج، وما كان يستتبعه من خروج الدولار من مصر للخارج لاستيراد سيارة مدرعة ذات وزن عالي، والآن تغير الوضع كثيرًا، كما تم تطوير المدرعة ذاتها، لتلبية احتياجات وزارة الداخلية بفعالية وكفاءة أكبر.

المصفحة قادر 1

ويشير رئيس «قادر»، إلى أنَّ المصنع يعمل حاليًا على استيراد شاسيه المصفحة «قادر 1» وحده، مع تدريعه وتصفيحه داخل المصنع بكل التجهيزات اللازمة له، كما يعمل المصنع على التعاون مع مصنع 100 الحربي في استقدام الصلب المُدرع المُصنع محليًا، لافتًا إلى أن المكون المصري في «قادر 1» عالي جدًا، ويتم العمل على زياداته.

وعن القدرات الإضافية المتواجدة في المصفحة «قادر 1»، والتي لم تكن متواجدة في السيارات المستوردة؛ فأوضح أنَّه تمّ زيادة مزاغل النيران، وفتح فتحات للاستخدام في أحوال الطوارئ، فضلاً عن تشغيل شباك حماية الزجاج بشكل إلكتروني من داخل السيارة، بدلاً من حاجة فرد الأمن لتحريكها بيده، فضلاً عن عمل جارف أمامي للسيارة المصفحة «قادر 1»، تعمل أيضًا بشكل إلكتروني، بدلاً من اليدوي.

ويتطرق رئيس المصنع، إلى وجود عدة طرازات من عربات نقل الأموال، التي يعمل مصنع قادر على إنتاجها، وهي سيارات تم اختبارها واعتمادها بواسطة البنك المركزي، وهي سيارات مزودة بكاميرات مراقبة مربوطة بغرفة العمليات المركزية بشكل إلكتروني، فضلاً عن تدريع السيارة من الداخل لحمايتها من الطلقات النارية، حتى طلقات «البنادق» والرشاشات، مع تواجد غرفة حراسة.

ويشير «عبدالعزيز»، إلى أنَّ هناك قطاع بحوث وتصميم متخصص داخل مصنع قادر للصناعات المتطورة، قادر على تصنيع وتجهيز أي سيارات ثقيلة أو متطورة طبق الاحتياج، مع العمل على استخدام البرامج الحديثة في تصميم وصناعة المدرعات، وعمل تحليل لكل شيء متواجد داخل السيارة المُدرعة ذاتها.

معرض مصر للصناعات الدفاعية إيديكس 2023

وأكّد رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، أن المصنع استقبل طلبات عديدة من دول كثيرة لاستيراد السيارات المدرعة التي ينتجها بعد النسخة السابقة من معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، موضحًا أنَّ المدرعات المصرية تتميز بالاعتمادية العالية، وتقديم مواصفات متميزة، بسعر معقول، قد يوازي سعر نصف السيارات المدرعة المستوردة من الخارج، فضلاً عن إتاحة ضمان وخدمة ما بعد البيع، وتجهيز المدرعة ذاتها بما يريده العميل من معدات، بالإضافة لتوفير قطع الغيار اللازمة للمدرعة، والتأمين الفني الخاص بها، وإتاحة إجراء رماية واختبارات عليها، بما يضمن للعميل أيضًا كان حصوله على الأداء الذي يريده، بتكلفة أقل.