طرح فرص استثمارية جديدة عن طريق التخصيص الفوري في مدينة طيبة بالأقصر

أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة، المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، عن طرح فرص استثمارية عن طريق التخصيص الفوري، على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين، توفيرا للمزيد من الخدمات المقدمة لسكان المدينة، وتشجيعا على الاستثمار في المدينة.

الفرص الاستثمارية في مدينة طيبة الجديدة

وتشمل الفرص الاستثمارية، قطع أرقام «32 - 33»، بمساحة 1200 م2، بنشاط تجاري في مركز خدمات المدينة، وقطعة رقم «40»، بمساحة 1143 م2، بنشاط تجارى إداري سكني بمركز خدمات المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة، أن طريقة التقديم على هذه الفرص ستتاح من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم، يرجى الدخول على رابط موقع بوابة خدمات المستثمرين https://assign.newcities.gov.eg/.