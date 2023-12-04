عاجل.. الفصائل الفلسطينية تشعل الحرب ضد الاحتلال.. «استهداف 10 دبابات وقصف بالصواريخ»

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية استهدفت 10 دبابات وناقلات جند إسرائيلية شرق غزة، كما أعلنت قصف مستوطنة نيريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى.

وتواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة التصدي لتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور، أبرزها الشمال الشرقي والغربي وشرق غزة، وتكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الآليات والأرواح خلال الساعات الماضية، ما دفع جيش الاحتلال للاعتراف بصعوبة العمليات البرية التي تجري على الأرض وإمكانية تغير خطة الدخول البري لغزة بشكل كامل.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق، رسميا بمقتل 18 من جنوده خلال تصديه للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري، وتمكنت الفصائل من تدمير دبابةً إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة «الياسين 105»، وتدمير آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة «الياسين105» وعبوة العمل الفدائي.