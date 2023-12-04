رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

عاجل.. الفصائل الفلسطينية تشعل الحرب ضد الاحتلال.. «استهداف 10 دبابات وقصف بالصواريخ»

كتب:

هانى حسن
11:59 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية استهدفت 10 دبابات وناقلات جند إسرائيلية شرق غزة، كما أعلنت قصف مستوطنة نيريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى.

وتواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة التصدي لتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور، أبرزها الشمال الشرقي والغربي وشرق غزة، وتكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الآليات والأرواح خلال الساعات الماضية، ما دفع جيش الاحتلال للاعتراف بصعوبة العمليات البرية التي تجري على الأرض وإمكانية تغير خطة الدخول البري لغزة بشكل كامل. 

واعترف الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق، رسميا بمقتل 18 من جنوده خلال تصديه للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري، وتمكنت الفصائل من تدمير دبابةً إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة «الياسين 105»، وتدمير آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة «الياسين105» وعبوة العمل الفدائي. 

اقرأ المزيد:

«الاحتلال الإسرائيلي» يشتبك مع الفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف: فشلنا أمام الفصائل الفلسطينية في جنوب غزة

الفصائل الفلسطينية تعلن استهداف دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا

أبرز مناطق الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
بقلم هانى حسن