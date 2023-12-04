«حماة الوطن» ينظم 4 مؤتمرات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية اليوم

يواصل حزب حماة الوطن تنظيم المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية الحاشدة؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

وينظم حزب حماة الوطن 4 مؤتمرات جماهيرية اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

مؤتمرات حزب حماة الوطن

وتأتي مؤتمرات حزب حماة الوطن اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، كما يلي.

- مؤتمر جماهيري حاشد بقرية العجميين بعد قرية تلات التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك في تمام الساعة 3 عصرا.

- مؤتمر أمانة الشؤون الدينية في قاعة آتون، بفندوق فندق تريومف بمصر الجديدة، وذلك في تمام الساعة 3.

- مؤتمر أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري، في قاعة آتون، في فندوق فندق تريومف بمصر الجديدة، وذلك في تمام الساعة 7 مساءا.

- مؤتمر أمانة المواطنة، في المركز الثقافي جمعية الثقافة والتنمية بشارع الثورة، في مصر الجديدة، وذلك في تمام الساعة 6 مساء.

الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المصريين في الخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف وهو أمر معهود في الجاليات المصرية، لافتا إلى أنّ أمانة الشؤون الخارجية بحزب حماة الوطن تتواصل مع الجالية المصرية في المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا، ورصدت غرفة عمليات الحزب توافد الجاليات المصرية منذ بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية وتوافد المصريين على السفارات والقنصليات في مشهد وطني عظيم.