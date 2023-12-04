قوافل لعلاج السلوكيات الخاطئة في المعاهد الأزهرية بالدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان، رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، عن متابعة الدكتور صبري زيدان، الوكيل الثقافي للمنطقة، بمتابعة قوافل الرعاية الاجتماعية للعام الدراسي الحالي؛ إذ يجري تنفيذه من قبل مكتب الخدمة الاجتماعية التابع لإدارة رعاية الطلاب.

معالجة السلوكيات الخاطئة فكريا ونفسيا

وأشار الدكتور محمد رشوان، رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، في بيان له، إلى أن برنامج قوافل الرعاية الاجتماعية في المعاهد الأزهرية بالدقهلية يهدف إلى معالجة السلوكيات الخاطئة فكريا ونفسيا واجتماعيا، ويستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن تستمر القافلة حتى غدا الثلاثاء.

وأوضح «رشوان» أن قوافل الرعاية الاجتماعية بالدقهلية تضم المرحلتين الإعدادية والثانوية، فتيات وبنين، ويقدمها نخبه متميزة من أساتذة جامعة الأزهر وجامعة المنصورة، على رأسهم الدكتور عبد العزيز المرشدي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عزت، أستاذ التخطيط بمعهد الخدمة الاجتماعية، والدكتورة آية الله الأمير سعفان، مدرس مساعد الصحة النفسية بكلية التربية، جامعة المنصورة.