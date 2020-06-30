رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية يتابع امتحانات الثانوية بـ"فتيات أجا"

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، والدكتور مصبح محمد أمين، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، اليوم، لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات أجا، وبرفقتهما ووفد من الطب الوقائي ووزارة الصحة.

وأشاد "الجنيدي" ومن معه بالتعقيم المتبع داخل اللجنة يوميًا، كما تفقدوا حجرة التأمين الصحي بالمعهد، وحجرة العزل الصحي، والأدوات والأجهزة الطبية المتوفرة للجنة.

وأثنى "الجنيدي" على النظام والنظافة في مرافق المعهد، والدور البناء لمدير إدارة أجا التعليمية، وتابع أعمال الامتحانات، واطمئن علي سيرها.