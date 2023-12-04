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وزيرة البيئة: الجناح المصري في COP28 يشجع على تنفيذ المبادرات المناخية المبتكرة

كتب:

بسمة عبدالستار
01:22 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اليوم الثالث للجناح المصري المقام على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبى، شهد عدد من الجلسات المتنوعة تحت شعار «الصحة والإغاثة والتعافي والسلام»، ودعت جميعها إلى المشاركة الجماعية والتدابير الاستباقية، وشجع الجناح المصري مشاركة الشباب والقطاع الخاص في العمل المناخي، وحثهم على تنفيذ المبادرات المبتكرة التي تساهم في تقديم حلول تدفع العمل المناخي إلى الأمام.

مناقشة الموضوعات الصحية داخل الجناح المصري في COP28

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ مناقشات الجناح تناولت الموضوعات المتعلقة بالصحة، إذ تم عقد مجموعة من الجلسات سلطت الضوء على طرق التخلص من الأدوية غير الآمنة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الجلسات أهمية رفع الوعي لدى قطاع الأعمال والمجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبادرة I-CAN، و التحول نحو نظام الرعاية الصحية الأخضر.

جلسات نقاشية متنوعة 

وأشارت وزيرة البيئة إلى الجلسات التي شهدها الجناح المصرى، كجلسة «ثم تحولت الأضواء إلى تغير المناخ والصحة: ​​من قبل الشباب، مع الشباب»، والتي استضافتها وزارتي الشباب والرياضة والصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجلسة «المناخ الصحي من أجل صحة واحدة»، التي تناولت أهمية التنوع البيولوجي للصحة والرفاهية، بالإضافة إلى جلسة «المساهمات البحثية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة والتكيف معها».

وأوضحت أنّ المناقشات داخل الجناح المصرى تعمقت وكشفت عن تقدم النهج الإيجابي للسلام في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مُشيرة إلى أن اليوم الثالث في الجناح المصري حث على التكاتف الجماعي لصياغة مستقبل مرن للحفاظ على البيئة المُحيطة، وهو ما يدل على أن التآزر بين العمل المناخي ومشاركة القطاع الخاص والحكومة أمر بالغ الأهمية في رسم المسار نحو غد مرن وأكثر اخضرارًا.

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بقلم بسمة عبدالستار