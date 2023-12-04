شروط التقدم للعمل في المدارس المصرية اليابانية.. لا يزيد السن على 45 عاما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لترشيح مدربين ومتابعين لتنفيذ الأنشطة من العاملين الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على زيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية، والتي وصل عددها إلى 51 مدرسة.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي للمديريات أنه يجرى فتح الباب لأكبر عدد من المرشحين، وخاصة بالإدارة التي يتواجد بها مدارس مصرية يابانية أو قائمة، حتى الخميس 21 ديسمبر، وتعقد المقابلات بالمديريات خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 28 ديسمبر، وإبلاغ الوحدة بميعاد ومكان المقابلات.

شروط العمل بالمدارس اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم لترشيح مدربين ومتابعين لتنفيذ الأنشطة بالمدارس المصرية اليابانية، وهي:

- ألا يزيد السن عن 45 عاما في1 يناير 2024.

- التفرغ لمدة يوم أو يومين أسبوعيا، حسب نوعية المدارس المرشح للعمل بها ( مصرية يابانية أو قائمة).

- محل الإقامة - العمل يكون بالقرب من نطاق الإدارة التعليمية التي بها مدارس مصرية يابانية أو مدارس قائمة.

- الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية أو قائمة على مستوى المحافظة.

- أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل تربوي.

- يجب أن يكون للمرشح خبرة في مجال التدريب والمتابعة، وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات.

- ألا يقل تقدير الأداء السنوي عن ممتاز ( كفء) للسنوات الثلاث الأخيرة.

- أن تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات.

- أن يتمتع المرشح بحسن السيرة وحسن المظهر.

- ألا يخل المرشحين بأداء مهام عملهم الأساسي سواء بالمدارس أو بالإدارات والمديريات التعليمية، وفي حالة الإخلال بأي مما سبق تقوم الوحدة بمخاطبة المديرية بإلغاء التكليف.

- تقوم المديرية بالاستعلام الأمني عن المرشحين قبل دعوتهم لإجراء المقابلات.

- يرجى الإعلان بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم الموقرة،

- إرسال قائمة بالمرشحين إلى وحدة المدارس المصرية اليابانية بعد انتهاء المقابلات بالإضافة إلى كشف المرشحين بالكامل مستوفى البيانات لهم، في موعد غايته 28 ديسمبر، على أن تعقد المقابلات بوحدة المدارس المصرية اليابانية بموعد سيتم تحديده ومخاطبة بتفاصيل المقابلات وقد ترغب الوحدة في استدعاء أى من المرشحين ممن لم يجتازوا المقابلة حال الاحتياج لاتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات.