هل تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 الثلاثاء المقبل؟

وسط حالات انتظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، يراودهم سؤال «هي النتيجة امتى»، فضلا عن تساؤلات حول الموعد الرسمي والنهائي للإعلان عنها، خاصة بعد بيان وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان النتيجة بداية شهر أغسطس، وهو ما دفع الكثير للاعتقاد أن موعد ظهورها هو يوم الثلاثاء القادم.

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة

ما هي حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم الثلاثاء القادم؟، على الرغم من انتهاء تصحيح نتيجة الثانوية العامة بشكل كامل، إلا أن موعد الإعلان عنها بيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ولم يحدد بعد موعد الإعلان عنها سواء اليوم أو يوم الثلاثاء المقبل.

هل تم الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023؟

تم إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا زالت تتم مراجعة كافة التفاصيل الخاصة بالإعلان عن النتيجة والأوائل، استعدادا عن الإعلان عنها، خاصة أنه قد يتم الاعتماد بدء من اليوم وحتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وفق ما ورد في إعلان سابق لوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، مرجحا أن تكون النتيجة متاحة في بداية أغسطس.

موعد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة

وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والمقام في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، والمقرر عقده خلال هذه الأيام من صباح اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم، وسيتم الكشف هلال المؤتمر عن نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة وكافة المؤشرات والاحصائيات الخاصة بالنتائج.

3 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوطن، باتباع الخطوات التالية:-

تصفح بوابة الوطن

- اضغط على «سجل الآن لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها رسميًا عبر بوابة الوطن».

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف.

- انقر على ايققونة «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة فور إعلانها من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني