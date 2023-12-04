جيش الاحتلال الإسرائيلي يحصل على سلاح فتاك.. مصور فلسطيني يكشف التفاصيل

قنبلة Blu-109، هكذا كشف المصور الفلسطيني الشهير صالح الجعفراوي، والذي ينقل حرب غزة من خلال مقاطع الفيديو والصور التي توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، عن سلاح فتاك جديد، بدأ العدوان في استخدامه خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب الجعفراوي عبر خاصية «ستوري» على حساب «انستجرام» الخاص به: «تم تزويد جيش الاحتلال بـ100 حبة خلال الهدنة استعملت في جباليا وأبراج حمد»، موضحا: «من خصائص هذا النوع إذا كنت قريبا من موقع القصف، قوة انفجاره تعمل على تفجير أحشائك».

ما قنبلة «بي إل يو- 109» الفتاكة التي يستخدمها الاحتلال في حربه على غزة؟

وتعد قنبلة Blu-109، أو «بي إل يو - 109»، قنبلة فراغية تختراق التحصينات واستخدمتها القوات الجوية الأمريكية في حربها ضد أفغانستان لأول مرة عام 2001، كما تقوم تلك القنبلة باختراق الملاجئ الخرسانية والهياكل الصلبة قبل الانفجار.

ويلحق الرأس الحربي داخل القنبلة بي إل يو - 118/ بي الفراغية، بمنظومة توجيه بالليزر نوع يُطلق عليه (GBU-24 Paveway III)، ما يمكنها من أن تصبح قنبلة أرض جو ذكية دقيقة الإصابة، كما يمكن تحويلها إلى صاروخ ناقل نوع إيه جي إم-130 عندما يتطلب توجيهها إلى مناطق بعيدة، وهو ما حدث في قطاع غزة، بحسب المصور الفلسطيني.

وتعيش غزة حالة حرب منذ نحو شهرين، سقط خلالهم آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال، بينما تخللها فترة هدنة قامت خلالها الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بتبادل الأسرى، قبل أن تعود الحرب مجددا على القطاع.