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«يونيسف»: أمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ أطفال غزة من العدوان الإسرائيلي

كتب:

هانى حسن
01:21 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، جيمس إلدر، إنّ أسوأ قصف في الحرب يجري حاليًا في جنوب قطاع غزة، حيث نرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف إلدر في منشور على حساب المنظمة عبر منصة «إكس»: «لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي».

وقال ممثل منظمة «يونيسف» في مصر، الدكتور جيرمي هوبكنز، فى وقت سابق، إنّ المنظمة التابعة للأمم المتحدة تعمل على تقديم وتوفير الدعم الإنساني لإنقاذ حياة البشر، بينما توفير الحماية هو مصطلح آخر من مجريات الأحداث، وذلك في إشارة إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

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بقلم هانى حسن