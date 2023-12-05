كلمات «هيروغليفية» تعيش في لغتنا اليومية.. بينها «تاتا»

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» منشورًا جديدًا للكلمات التي نستخدمها في معاملاتنا اليومية يرجع أصلها إلى كلمات مصرية قديمة «هيروغليفية»، حتى يتعرف أبناء المصريين بالخارج على حضارتهم المصرية، وكيف أثرت لغتهم العربية في توصيل العلوم والحضارة المصرية لجميع دول العالم.

كلمات نستخدمها يوميًا أصلها لكلمات مصرية قديمة «هيروغليفية»

وتضمن المنشور الذي نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة، أنّ هناك العديد من الكلمات التي نستخدمها في معاملاتنا اليومية يرجع أصلها لكلمات مصرية قديمة توارثناها وتداولتها ألسنتنا حتى يومنا هذا.

وجاء خلال منشور مبادرة اتكلم عربي: «تعرف إنّنا بنقول كلمات مصرية قديمة هيروغليفية لحد دلوقتي، فعلى سبيل المثال كلمة (تاتا) التي تُقال للأطفال تعني في اللغة المصرية القديمة (امشي)، وكلمة (مدمس) التي تقال للفول المستوي في الفرن، يعود أصلها للغة المصرية القديمة، ومعناها جعل الفول ناضجًا بواسطة دفنه في التراب».