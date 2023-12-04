الفنان محمد ممدوح يدفن جثمان أشرف عبد الغفور

حرص الفنان محمد ممدوح «تايسون» على دفن جثمان الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني على المقابر، لدعم ريهام عبد الغفور في اللحظات الأخيرة قبل دفن جثمان والدها.

أبرز حضور جنازة الفنان أشرف عبد الغفور

وجاء في مقدمة الفنانين أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، ميرفت أمين رنا رئيس، كريم فهمي، وغيرهم.

وانتهت منذ قليل مراسم صلاة الجنازة على الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، وحرص على الحضور كلا من دنيا سمير غانم بصحبة زوجها رامي رضوان، والفنانين أحمد حلمي، ووفاء عامر، وبشرى، وأحمد صلاح السعدني، وأيمن عزب وآخرين، كما حرص على الحضور الفنانين إياد نصار، داليا البحيري، طارق النهري، هنا شيحة.