موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.. «بنته لسه مش مصدقة»

تستقبل غدا الثلاثاء، الفنانة ريهام عبد الغفور، عزاء والدها الراحل أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية إثر حادث أليم، أمس الأحد، نتيجة حادث تصادم بطريق الواحات بالجيزة.

موعد عزاء أشرف عبد الغفور

كشف منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عزاء الراحل أشرف عبد الغفور، تحدد له غدا الثلاثاء، بعد صلاة المغرب داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن تستقبل الفنانة ريهام عبد الغفور عزاء والدها، الذي توفى إثر الحادث الأليم.

حضور فني كبير في جنازة أشرف عبد الغفور

وصل منذ قليل، جثمان الراحل أشرف عبد الغفور إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، من أجل صلاة الجنازة عليه، وسط حضور فني كبير، في مقدمتهم الفنانة ميرفت أمين، ولقاء سويدان، وحلا شيحة، ومحمد أبو داوود وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

تعليق من ريهام عبد الغفور على وفاة والدها

وكانت ريهام عبد الغفور نعت والدها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إذ كتبت: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. مش مصدقة والله إني بكتب عنك أنت كده، حتوحشني أوي يا حبيبي».

وتابعت: «توفي إلي رحمة الله تعالي أبويا وحبيبي وكل حاجة عندي في الدنيا.. الجنازة اليوم الاثنين، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لأبي».