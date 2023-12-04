 محافظ الشرقية يوجه بتجهيز المدارس استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المدارس والأماكن التي تم اختيارها كمقار انتخابية، وذلك قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري لضمان انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

توفير مقاعد ومظلات أمام اللجان

كلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها والاستراحات، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة ومولدات الطاقة المتنقلة، وصيانة خزانات مياه الشرب، مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان، فضلاً عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الانتخابية، وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم.

الاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاق عمله إلى المدارس والأماكن التي ستجري بها الانتخابات الرئاسية، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت المقررة، لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر.