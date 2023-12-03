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«الحرية المصري» ينظم ندوة بسوهاج لدعم «السيسي» في انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد أباظة
11:22 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
ندوة حزب الحرية المصري

ندوة حزب الحرية المصري

نظّم حزب الحرية المصري بمحافظة سوهاج، برئاسة رأفت عسكر، أمين المحافظة، ندوة تعريفية لإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور لفيف من أهالي وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية «2024 - 2023»، وفي إطار حملة الحزب «مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار».

إنجازات الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، إن الحزب يهدف لعمل عدد من الندوات والمؤتمرات التعريفية، التي تهدف إلى تعديد إنجازات الرئيس السيسي وتوضيح أهمية المشاركة الانتخابية لدى الشعب المصري بجميع المحافظات، استكمالا للدور الكبير الذي يقوم به الحزب من خلال حملة مسيرة ومسار والمؤتمرات الجماهيرية الكبيرة التي يتم تنظيمها.

وأضاف أمين التنظيم، أن الندوة لاقت استجابة كبيرة لدى المواطنين بمحافظة سوهاج، مشيدا بالمرأة ودورها بالصعيد ودورها الكبير في زرع الوعي الوطني لدى الشباب والأبناء وتعريفهم بأهمية المشاركة الانتخابية.

وتابع أمين محافظة سوهاج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية وحب كبيرين في محافظة سوهاج، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالمحافظة بشكل خاص وبالصعيد بشكل عام، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو رجل هذه المرحلة وهو القادر على حفاظ الأمن الداخلي والخارجي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.