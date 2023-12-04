تفاصيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية «IPS».. نموذج عالمي (فيديو)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية «IPS» والمناهج وطبيعة الدراسة، حيث يوجد نموذج تعليمي متميز مصمم وفقا لأحدث النظم العالمية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان عنها، أنّ المدارس الرسمية الدولية «IPS» نموذجا تعليميا دوليا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي، حرصا منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG).

المدارس المصرية الدولية

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّ المدارس المصرية الدولية توفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية، ووصل عدد المدارس الرسمية الدولية إلى 25، وتسعى الوزارة للتوسع في عدد المدارس بمختلف محافظات الجمهورية.