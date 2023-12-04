مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير فندق «الريتز كارلتون» غرب القاهرة بـ4 مليارات جنيه

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة «بالم هيلز للتعمير» وشركة «ماريوت الدولية» للتعاون من أجل تطوير فندق فاخر تحت اسم العلامة التجارية «ريتز كارلتون بالم هيلز» في منطقة غرب القاهرة، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

ووقع على الاتفاقية ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، وشادي حسن، نائب رئيس مجموعة ماريوت شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في منطقة غرب القاهرة التي تقع قرب منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير الذي نستعد لافتتاحه، كما أنّ هذه المنطقة تشهد تطويرًا غير مسبوق فيما يتعلق بالبنية التحتية بما فيها الطرق والمحاور فضلا عن إنشاء مطار سفنكس الدولي القريب منها الذي شهد أعمال توسعة وتطوير وتم تشغيله.

وقال ياسين منصور إنّه وفقا لهذه الاتفاقية، تتعاون شركة بالم هيلز وماريوت الدولية لجلب العلامة التجارية «الريتز-كارلتون» إلى منطقة غرب القاهرة من خلال تطوير فندق فاخر من المتوقع افتتاحه في عام 2027.

وأوضح أنّ الفندق سيضم 150 غرفة و50 شقة فندقية، وسيجلب خدمة «الريتز– كارلتون» الأسطورية والتصميم الفريد إلى موقع بالم هيلز أكتوبر الفريد في غرب القاهرة.

وأضاف منصور: «يسعدنا أن نرحّب بشركة ماريوت كشريك متميز جديد في مشروع بالم هيلز أكتوبر، حيث نحرص دائما على التعاون مع شركاء على مستوى عالمي»، موضحا أنّ! استثمارات المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه ويوظف 600 فرد بعد التشغيل كعمالة مباشرة، ونحو 45 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.

وقال إنّ انضمام الريتز-كارلتون إلينا إنجازاً مهما يتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية لتشجيع القطاع السياحي وتطوير عروض القطاع العقاري في مصر، كما تؤكد الشراكة التزامنا بتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية في مجتمعات بالم هيلز ورفع قيمتها العقارية.

وأضاف أنّه من خلال تعاوننا مع الريتز-كارلتون، سنقدّم تجربة ذات مستوى عالميّ لا مثيل لها تُعيد تعريف مفهوم الفخامة وترسم معايير جديدة للرفاهية في مشروع «بالمت أكتوبر»، متابعا: «يضم الفندق مرافق عصرية متكاملة، منها 5 مطاعم، وصالات رياضية، وحمامات سباحة، وناد للأطفال، إضافة إلى قاعات مُجهّزة بأحدث التقنيات لاستضافة المناسبات والفعاليات المتنوعة».

وقال سانديب واليا، المدير التنفيذي لشركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط: «يسعدنا التعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير لنقدّم مستوى لم يسبق له مثيل من الأناقة والفخامة في غرب القاهرة».

وأضاف: «تُعدّ القاهرة وجهة سياحية عالمية غنية عن التعريف وهي مرغوبة للغاية بفضل معالمها التاريخية والثقافية الخالدة، لذا نواصل دومًا البحث عن فرص واعدة لتوسيع حضور علاماتنا المرموقة في مصر وغيرها من الوجهات المفضلة لدى عملائنا».

يذكر أنّ فندق «الريتز-كارلتون بالم هيلز» يقع بجوار مشروع «بالمت أكتوبر» الذي يشمل مناطق سكنية وتجاريّة ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 45 فدانًا.