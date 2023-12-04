أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2820 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم تحركات محدودة في محلات الصاغة والأسواق المصرية في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بعد موجة تراجعات طفيفة في التعاملات الصباحية، إذ سجل الجرام عيار 21، الأكثر انتشارا 2820 جنيها، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية 2070 دولارا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم وفقا للشعبة العامة والمشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3223 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2417 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1880 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 22 ألفًا و560 جنيها.

ولا يمكن تثبيت أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، إذ أنّ المشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 2070 دولارا للأوقية.