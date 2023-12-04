خسائر تلامس الـ200 جنيه.. كم تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، في مصر بمحلات الصاغة، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية للأمس بنحو 5 جنيهات للجرام عيار 21 ليسجل نحو 2795 جنيها، فيما انخفض السعر بنحو 6 جنيهات لعيار 24 ليسجل الآن نحو 3194 جنيها، وفقا للبيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

وبحسب بيانات الشعبة فإن أسعار جرامات الذهب تراجعت لجميع الأعيرة المختلفة خلال أسبوع واحد من اليوم، بقيمة 25 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، كما انخفضت بنحو 29 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، وتراجع جرام الذهب عيار 22 بنحو 27 جنيها، كما انخفضت السعر بنحو 21 جنيها بالنسبة لجرام الذهب عيار 18، وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، نحو 3194 جنيها للشراء بدون مصنعية. سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، نحو 2928 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، نحو 2795 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، نحو 2396 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، نحو 1863 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سجل سعر جرام الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر، نحو 22 ألفا و360 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2072 دولارا .