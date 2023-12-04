رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

الاتحاد العام للمصريين بالبحرين: عُرس ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالخارج

كتب:

يارا أشرف
03:51 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال رامي لبيب علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين في البحرين، إن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الـ3 أيام الماضية عكس اهتمام وحرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انتخابات المصريين بالخارج كانت عرسا ديمقراطيا.

المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المصريين بالخارج يحرصون على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، معربا عن فخره واعتزازه بجميع المصريين تحديدا الذين بمملكة البحرين، إذ إنهم كانوا حريصين على الظهور والمشاركة بمظهر حسن، وبالتالي رسم صورة جيدة عن المصريين بالخارج أمام العالم أجمع.

توافد الأسر على اللجان الانتخابية بالبحرين

وتابع، أن عدد كبير من الأُسر توافد على اللجان الانتخابية بالبحرين بصحبة أبنائهم حاملين الأعلام من أجل تنمية الروح الوطنية لديهم، مشيرا إلى أن حملات المرشحين كانت حريصة على عدم توجيه الناخبين لمرشح بعينه، موضحا أن الهدف الأساسي والأهم هو الحشد من أمام اللجان الانتخابية.

اقرأ المزيد:

«الوطنية للانتخابات»: انتهاء فرز أصوات المصريين بالخارج.. وإقبال على التصويت

«التنسيقية»: إقبال كثيف من المصريين بالخارج على التصويت في آخر أيام الانتخابات

رئيس حزب الجيل: مشاركة المصريين بالخارج غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات

برلماني يثمّن حرص المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية
بقلم يارا أشرف