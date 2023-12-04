الاتحاد العام للمصريين بالبحرين: عُرس ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالخارج

قال رامي لبيب علم الدين، ممثل الاتحاد العام للمصريين في البحرين، إن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية خلال الـ3 أيام الماضية عكس اهتمام وحرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انتخابات المصريين بالخارج كانت عرسا ديمقراطيا.

المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المصريين بالخارج يحرصون على المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، معربا عن فخره واعتزازه بجميع المصريين تحديدا الذين بمملكة البحرين، إذ إنهم كانوا حريصين على الظهور والمشاركة بمظهر حسن، وبالتالي رسم صورة جيدة عن المصريين بالخارج أمام العالم أجمع.

توافد الأسر على اللجان الانتخابية بالبحرين

وتابع، أن عدد كبير من الأُسر توافد على اللجان الانتخابية بالبحرين بصحبة أبنائهم حاملين الأعلام من أجل تنمية الروح الوطنية لديهم، مشيرا إلى أن حملات المرشحين كانت حريصة على عدم توجيه الناخبين لمرشح بعينه، موضحا أن الهدف الأساسي والأهم هو الحشد من أمام اللجان الانتخابية.