محلل سياسي: تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لسنوت طويلة

قال عبدالهادي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن تأثيرات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستستمر لسنوت طويلة، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة الآن لا ينظر إلا لسؤال واحد وهو «أين المفر؟»، إذ إن إسرائيل لا يوقفها أي جهة سواء مجتمع دولي أو الولايات المتحدة أو غيرهما، لذلك مازالت مستمرة في طغيانها وحرب الإبادة التي تشنها على أهالي القطاع.

إسرائيل بذلت كل ما تستطيع لخرق الهدنة الإنسانية

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما قامت به مصر منذ بداية حرب الإبادة دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل بذلت كل ما تستطيع من أجل خرق الهدنة الإنسانية ومحاولات وقف إطلاق النار الشامل، ومن ثم التحول مباشرة لاستكمال مذابحها وجرائمها التي تشنها على الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تستهدف إبادة الفلسطينيين

وتابع: «من الواضح أن إسرائيل لديها قرار ليس فقط على مستوى الحكومة والجيش بل أيضا على مستوى الشارع الإسرائيلي يهدف بشكل رئيسي إلى قتل الفلسطينيين، وكأن إسرائيل تريد معاقبة الشعب الفلسطيني عما حدث لها من تقصير في الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي دون النظر إلى كل السنوات الماضية التي عانى بها الفلسطينيين من بطش هذا الاحتلال وانتهاكاته».