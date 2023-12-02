طلاب «فنون المنيا» يصممون أكبر مطبوعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني (صور)

في لفتة فنية رائعة، صمم طلاب الفرقة الثالثة شعبة فنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، أكبر مطبوعة يدوية، باستخدام تقنية الطباعة البارزة من قالب خشبي، تبلغ مساحتها 1.5 متر × 10.5 متر، وهي عبارة عن صورة فنية تجسد رفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي وما يحدث في قطاع غزة.

تقسيم الطلاب إلى فرق للعمل بمراحل الطباعة

وقالت الدكتورة نجيبة الوافي، أستاذ مساعد بقسم الجرافيك، إن المطبوعة استغرقت يومًا كاملًا، بإشراف الدكتورة أماني بسام، وولاء الشيمي، وآلاء محمد، من الهيئة المعاونة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى فرق للعمل على مختلف مراحل الطباعة، والتي شملت تجهيز الحبر، تحبير القالب، طباعة النسخة، وتجهيز أحرف اللغة العربية للربط بين القطع الخشبية، وتهدف إلى إيصال رسالة فنية قوية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت، أن الطلاب اختاروا تقنية الطباعة البارزة من قالب خشبي لأنها تقنية فنية قديمة ذات قيمة تاريخية، كما أنها تتطلب مهارة ودقة عالية، مما يعكس إبداع الطلاب وإصرارهم على تقديم عمل فني مميز.

وقال الطلاب المشاركون في تصميم المطبوعة، وعددهم 49، إن المطبوعة اليدوية هي الأكبر في الوطن العربي، كما أنها تعد إنجازًا فنيًا متميزًا يعكس قدراتهم في مجال الفنون الجميلة.

إنجاز فني متميز يعكس قدرات الطلاب

وقال عميد الكلية الدكتور جمال صدقي، إن المطبوعة تعبر عن مشاعر الطلاب تجاه ما يحدث في فلسطين المحتلة، وهي إنجاز فني متميز يعكس قدرات الطلاب المصرية في مجال الفنون الجميلة، فهي رسالة فنية قوية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح عميد الكلية أن تفاصيل الطباعة شملت القالب الطباعي عبارة عن سبعة أفرخ خشبية كل فرخ 1.5 × 1.5 متر، تمت الطباعة على أربعة مناضد حجمهم لا يتعدى الثلاثة أمتار وربع في المطبعة، وتم دمج النسخة المطبوعة على 25 متر ورق عرضه 90 سم، تم دمجه باللزق بسيلوتيب وعمل رول يفرد فوق القالب للطباعة، ثم رفع الجزء المطبوع على دباير مشدودة على 6 حوامل رسم، اثنان عند بداية الترابيزات التي يتم عليها الطباعة واثنان على بعد ثلاثة أمتار، واثنان على مسافة ثلاثة أمتار أخرى لتتحرك عليها النسخة بسلام ولا تعوق حركة الطلاب.