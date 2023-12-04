ڤاليو تبرم اتفاقية شراكة الأولى من نوعها في قطاع الأدوية المصري مع شركة «GSK» لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية من خلال تقديم حلول تمويل ابتكارية

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جلاكسو سميثكلاين «GSK»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، لتوفير باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة للعملاء لشراء اللقاحات الخاصة بالشركة من خلال مجموعة كبيرة من الصيدليات بمختلف المحافظات المصرية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير حلول تمويل ابتكارية لقاعدة واسعة من العملاء لشراء اللقاحات الخاصة بشركة «GSK»، مما سيساهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وتسعى الشركتان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز شمولية خدمات منظومة الرعاية الصحية وتعظيم استفادة مختلف فئات المجتمع من تلك الخدمات، وذلك في ضوء الرؤية المشتركة للشركتين لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للعملاء وتعزيز مستوى معيشتهم، فضلًا عن تمكين الأفراد والأسر المصرية من الحصول على الخدمات الصحية الوقائية، والمساهمة في دعم صحة ورفاهية المجتمع بشكل عام.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة «GSK» والتي تهدف إلى تسهيل حصول العملاء على خدمات الرعاية الصحية في مصر. وأشار حسونة إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الالتزام المتجدد من الشركتين بتحسين منظومة الصحة العامة وتعزيز المستوى المعيشي للعملاء، فضلًا عن حرص ڤاليو على تقديم باقة ابتكارية من الحلول التمويلية التي تتيح للعملاء الحصول على اللقاحات الخاصة بشركة «GSK» بكل سهولة، وهو ما سيساهم في تعزيز الخدمات الصحية لكافة فئات وشرائح المجتمع. وأضاف حسونة أنه يتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير المنظومة الصحية، وتعظيم المردود الإيجابي بقطاع خدمات الرعاية الصحية على جميع أفراد المجتمع المصري.

وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تتيح شركة ڤاليو باقة متنوعة من حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتوفير اللقاحات بتكلفة معقولة للأفراد الذين لا يستطيعون دفع ثمن اللقاح مقدمًا، لاسيّما ممن لديهم احتياجات طبية مستمرة أو عند الحاجة لسداد نفقات طبية مفاجئة، وبالتالي ستساهم في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن شراء اللقاحات وتسهيل إدارة نفقات الخدمات الصحية بشكل عام.

ومن جانبه، أشاد حسن فهمي، المدير العام لجلاكسو سميثكلاين «GSK» مصر، بهذا التعاون الأول من نوعه في قطاع مجال الرعاية الصحية مع شركة ڤاليو والذي يعكس السجلّ الحافل بالإنجازات والأسس الراسخة التي تنفرد بها شركة «GSK» في السوق المصري والذي يمتد على مدار مئة عام. وأضاف فهمي أن الشركة تمتلك مصنعين يعمل بهما أكثر من ألف موظف من ذوي الكفاءة والمهارة العالية، حيث تعتز الشركة بقدراتها الإنتاجية المتميزة والتي تصل إلى مئات الملايين من العبوات الدوائية سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن العديد من أسواق التصدير الأخرى. وشدّد فهمي على التزام «GSK»، وهي الشركة الوحيدة متعددة الجنسيات المدرجة في البورصة المصرية، بالحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق المصري وحرصها على المساهمة في تنمية المجتمعات المحيطة، فضلا عن المضي قدمًا في مسيرتها لتعزيز الرفاهية حول العالم بشكل عام، مستفيدة من الخبرات العلمية للشركة والتحالفات الاستراتيجية التي تقوم بها، فضلاً عن المعرفة العملية المكتسبة من خلال معالجة مختلف التحديات في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي بعد سلسلة من الشراكات الناجحة التي أبرمتها ڤاليو مع أبرز الشركاء في قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما في ذلك مع المستشفى السعودي الألماني ومستشفى السلام الدولي ودار الفؤاد ومجموعة مستشفيات كليوباترا ومستشفى الندى. كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الرعاية الصحية المصري من خلال الاستفادة من السجل المشرّف لشركة «GSK» في السوق المصري، وهدفها المتمثل في تعزيز الخدمات الصحية لحوالي 2.5 مليار شخص بالأسواق التي تعمل بها الشركة بحلول نهاية عام 2023.