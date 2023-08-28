«حياة كريمة» تنظم زيارة لتعريف خريجي برنامج «ڤاليو» بالمشروعات القومية في القليوبية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، زيارة ميدانية لخريجي برنامج ڤاليو التدريبي للشباب، في قرية الأحراز التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية، في إطار اهتمامها ورعايتها للشباب من أجل إبراز دور العمل التطوعي وأهميته للفرد وتأثيره على المجتمع ككل، بهدف تعريفهم على المشروعات القومية خاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وما يتم فيها على أرض الواقع.

زيارات ميدانية للمشروعات الخدمية

وتضمنت الجولة الميدانية زيارة إلى عددِ من المشروعات الخدمية والبنية التحتية، وهي «مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي، والوحدة البيطرية، والإسعاف، والمركز الطبي، والمدرسة»، علاوة على تعريفهم بنسب الإنجاز التي حققتها المشروعات والعائد منها على أهالي القرية.

يذكر أنّ ڤاليو برنامج تدريبي أطلقته مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يخدم طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأكاديميات، ويستمر لمدة 5 أيام، 3 منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويومين تدريبات وزيارات ميدانية.

دعم المشروعات القومية

ويسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة، كما يستهدف رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي «حياة كريمة»، والخدمات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، إضافة إلى مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفي النهاية يتم اختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي وتطبيقها بالفعل في قرى حياة كريمة، تحت إشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم.