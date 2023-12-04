دورات تدريبية للعاملين بمدارس البحيرة للتعامل مع الطوارئ خلال الانتخابات

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة كبيرة لجميع المصريين لإرسال رسالة للعالم أجمع بأن مصر باقية وخالدة، وكانت وستظل أبد الدهر يدا واحدة، وهي أم الدنيا وقلب العروبة النابض.

وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 10 وحتى 12 من ديسمبر الجاري.

استعدادات البحيرة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مدارس البحيرة التي يوجد بها اللجان والمقرات الانتخابية شهدت خلال الفترة الماضية رفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين، وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

دورات للعاملين في مدارس البحيرة

وأوضح أنه ضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم للانتخابات الرئاسية، فقد شهدت الأيام الثلاث الماضية عقد ورش عمل ودورات تدريبية من خلال الحماية المدنية وقسم السلامة والصحة المهنية بالمديرية المركزية.

وشهد اليوم الأول السبت 2 ديسمبر، تدريب 588 مسؤولا من 6 إدارات تعليمية «مركز دمنهور- بندر دمنهور - مركز كفر الدوار - شبراخيت- الرحمانية - أبو المطامير»، وفي اليوم الثاني تم تدريب 75 مسؤولا بإدارة رشيد، كما تم تدريب مسئولي إدارة وادي النطرون.

وتستكمل غدا التدريبات في 6 إدارات تعليمية وهي «إدكو والمحمودية وبندر كفر الدوار وحوش عيسى والنوبارية والتحرير».