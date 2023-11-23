رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: الانتخابات الرئاسية المقبلة مختلفة

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة تختلف عن نظيرتها في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد سباقًا انتخابيًا بين 4 مرشحين، منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي و3 من رؤساء الأحزاب.

السباق الانتخابي في هذه الدورة جاد

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المرشح عبدالفتاح السيسي له برنامجه ورؤيته ومؤيديه، وتعقد الأحزاب الداعمة مؤتمرات جماهيرية له في ربوع مصر، وهذا يدل على جدية السباق الانتخابي في هذه الدورة، لافتًا إلى أنه يتعين على كل مرشح ومؤيديه التوجه لصناديق الانتخابية سواء في الداخل أو الخارج، أيّام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر للخارج، و10 و11 و12 من ديسمبر للداخل.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد أنه يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكي يؤدون واجبهم الوطني والدستوري في الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات وتقرير مصيرهم، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب السياسية عليها دورًا كبيرًا في هذه المرحلة.