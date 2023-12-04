ضبط تاجر لتصرفه بـ250 طن سكر بالسوق السوداء في سوهاج

ضبطت مديرية التموين بمحافظة سوهاج تاجرا بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة؛ إثر استيلائه على 250 طن سكر تم استلامها من البورصة السلعية، وتصرفه بها بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.

وقالت هالة أبوالفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في بيان لمديرية تموين سوهاج إنه تم تحرير محضر بالواقعة جاء فيها أنه قد تم الاستيلاء على 250 طن سكر تم استلامها من البورصة السلعية، من قبل تاجر دائرة مركز جرجا، وتصرفه بها بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه، حيث إنه خالف القانون وتصرف في كمية السكر المُعلن عنها بالسوق السوداء.

ضبط الأسواق بسوهاج

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد وإحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية، والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار.

حملات تموينية مستمرة بسوهاج

وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إلى أنه يتم بشكل دوري وبصفة مستمرة تدشين حملات رقابية على الأسواق؛ من أجل متابعة السلع والمنتجات الغذائية، وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها من قبل التجار.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأكد «إبراهيم» أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تاجر يبيع أيا من السلع الغذائية المنصرفة له بالسوق السوداء؛ محققًا أرباحا بطريقة غير مشروعة وخارجة عن القانون.