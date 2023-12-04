انطلاق زيارات المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان، انطلاق زيارات المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالدقهلية، اليوم الاثنين 4 ديسمبر، لمعاهد منطقة الدقهلية الأزهرية، وجاءت الزيارات رفقة أحمد الشويحي، مدير إدارة الجودة، والدكتور عادل السايس، مدير التوجيه الفني.

متابعة الهيئة القومية لمعاهد الأزهر لضمان جودة التعليم بالدقهلية

وأضاف رشوان في بيان له أنه جرى متابعة المعاهد التي يتم زيارتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمحافظة الدقهلية من ضمنها معهد نوب طريف الابتدائي، ومعهد فتيات الزهايرة الإعدادي الثانوي، ومعهد دميرة الابتدائي، ومعهد كفر الطويلة، معهد منشأة صبري أبو علم.

وأكد رئيس المنطقة أنه جرى تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، مضيفا أنه تم تقديم الدعم الفني اللازم لهذه المعاهد عن طريق العاملين بإدارات الجودة في ضوء خطط العمل المعتمدة من الإدارة العامة لجودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف أحمد الشويحي، مدير إدارة الجودة، بأن المعاهد المدرجة بخطة الجودة تلقى اهتمامًا من جميع قيادات المنطقة في إطار خطوات الإصلاح والتطوير المستمرة للمعاهد بمنطقة الدقهلية الأزهرية، مبينا أن عدد المعاهد التي يتم استهدافها بالزيارة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يبلغ 30 معهدًا أزهريًا وروضة للعام الحالي، بالفصل الدراسي الأول.

عقد اختبارات لجنة الدمج بمنطقة الدقهلية الأزهرية

وفي سياق متصل تابع الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، اختبارات لجنة الدمج بالمنطقة، بحضور محمود عبدالوهاب، مسؤول الدمج بالمنطقة، إذ جرى التأكد من تحقق شروط الدمج للطلاب والطالبات المتقدمين، وفقا للمستندات المقدمة، والتي عُقدت بديوان عام المنطقة.