فتح باب القبول بالدراسات العليا في «حاسبات بنها».. ما الأوراق المطلوبة؟

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها فتح باب القبول بالدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

موعد غلق التقدم في الدراسات العليا بحاسبات بنها

وقال الدكتور كرم عبد الغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ببنها، إن فتح باب الدراسات العليا مستمر حتى 31 ديسمبر الجاري للأقسام التالية:

- قسم علوم الحاسب

- قسم نظم المعلومات

- قسم الحسابات العلمية

- قسم الذكاء الاصطناعي

رابط التقدم للدراسات العليا بحاسبات بنها

وأضاف أنه لتسجيل الدراسات العليا يمكن الدخول على اللينك التالي من هنا

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا لمرحلة الماجستير

أوضح عميد الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا لمرحلة الماجستير كالتالي :

- أصل البكالوريوس و2 صورة منه

- أصل تقديرات الاربع سنوات و2 صورة منه

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و2 صورة منه

- الموقف من التجنيد للذكور و 2 صورة منه

- موافقة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

- شهادة المعادلة للجامعات والمعاهد الخاصة و2 صورة منه

- 4 صور شخصية

- 2 صورة من البطاقة الشخصية

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه

أوضح عميد الكلية أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه كالتالي :

- أصل البكالوريوس و 2 صورة منه

- أصل الماجستير و2 صورة منه

- شهادة الميلاد كمبيوتر و2 صورة منها

- الموقف من التجنيد للذكور و 2 صورة منه

موافقة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

- شهادة المعادلة للبكالوريوس للجامعات والمعاهد الخاصة و2 صورة منه

- 4 صور شخصية

- 2 صورة من البطاقة الشخصية

ولفت إلى أنه على من يرغب في التقديم يجب رفع أصول الأوراق على الموقع الإلكتروني من الرابط المشار إليه، وتسديد رسوم المظروف ثم طباعة استمارة التسجيل الخاصة بالباحث، وإحضار جميع أصول الأوراق لإدارة الدراسات العليا بالكلية بمقرها بجوار الموقف العمومي بمدينة بنها.