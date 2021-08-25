كلية الذكاء الاصطناعي جامعة بنها ....الأقسام والبرامج المميزة

تسعى كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي جامعة بنها الى إعداد خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل فى مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، من خلال تعليم متطور يسهم فى إثراء البحث العلمى وخدمة المجتمع وإعداد طالب مدرب علي العمل الجماعي و الإبتكاري بهدف الريادة في مجــالات الحـاسبـات والذكاء الإصطناعى على المستوى المحلي والإقليمي.

«الوطن»، تستعرض أقسام الكلية المختلفة الرئيسية والبرامج مالمميزة الجديدة بالمصروفات في إطار خدماتها لقرائها، حيث تحرص كلية الحاسبات والذكاء الإططناعي جامعة بنها على أن تقوم بدور ريادي في خدمة الطلاب والبحث العلمي والدراسات العليا من خلال برامج متنوعة لطلاب البكالوريوس وكذلك فرص تدريبية متميزة بالشراكة مع كبرى الشركات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

أقسام كلية الذكاء الإصطناعي جامعة بنها الأساسية

يتوافر بكلية الحاسبات والذكاء الإطناعي بجامعة بنها 4 أقسام رئيسية كالتالي:

- قسم علوم الحاسب: يعمل علي تطوير المفاهيم العلمية بشأن ما تنجزه الحاسبات وكيف تنجزه مع معرفة بناء الحاسبات وكيف تعمل وتصميم وقياس درجة تعقيد الخوارزميات المستخدمة في حل المشكلات الحقيقية ويركز القسم علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحاكي فيها الحاسبات السلوك الذكي لإنسان في معالجة المعلومات.

- قسم نظم المعلومات: يتيح دراسة جميع القضايا الفنية وقضايا الإدارة العليا والسياسات التخطيطية المقترنة بتوظيف الحاسبات في إنشاء نظم المعلومات للهيئات والمؤسسات بمقررات مثل تحليل وتصميم النظم وهندسة المعلومات وأمان المعلومات وتطبيقات نظم المعلومات وغيرها من البرامج في هذا المجال

- قسم الحسابات العلمية: يهتم قسم الحسابات العلمية بتنمية واستحداث معالجات جديدة للعملية التعليمية والبحث العلمي باستغلال التكنولوجيا الحسابية سريعة التطور وعالية الأداء، فالحسابات العلمية تهتم بالتطوير المنهجي لاستخدام الحاسبات وأساليب الحل الحسابية في فهم ونمذجة ومحاكاة الظواهر في ظل الحاجة لنوعية جديدة من الخريجين بجميع المراكز والمعامل البحثية بالجامعات والمعاهد وقطاعات البحث العلمي والصناعة والبترول والثروة المعدنية وشئون البيئة.

- قسم الذكاء الاصطناعي: يقوم علي دراسة ومحاكاة العقل البشري وفهم طبيعته وطريقة عمله من خلال تطوير برامج للحاسب الألي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء وبناء وتصميم النظم الذكية المختلفة فى شتى المجالإت وتصميم الروبوت.

البرامج الدراسية بمصروفات بكلية الذكاء الإصطناعي جامعة بنها

توفر كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة بنها تخصصات مميزة بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات، يبدأ فيها التخصص من العام الأول على عكس البرامج العادية للكلية التي يبدأ فيها التخصص من العام الثالث وهي متاحة للطلاب الذين التحقوا بالكلية عن طريق مكتب التنسيق.

يمكن لأي طالب آخر أن يلتحق بالبرنامج عن طريق التحويل الورقي المباشر بشرط أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات ولا يشترط أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للقبول في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها والبرامج المميزة هي:

- برنامج أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية ويلتزم بإعداد خريج مزود بالمعارف والمهارات العملية والعلمية وقادرا على المنافسة في سوق العمل في مجالي أمن المعلومات واكتشاف الأدلة الجنائية الرقمية من خلال تعليم متطور كما يساهم البرنامج في إثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع

- برنامج المعلوماتية الطبية ويوفر المعارف والمهارات العملية والعلمية للخريج ليجعله قادرا على المنافسة في سوق العمل فى مجال المعلوماتية الطبية وتصميم التطبيقات الابتكارية وتعزيز التقنيات الجديدة لتحسين الرعاية الصحية من خلال تعليم متطور كما يساهم البرنامج فى إثراء البحث العلمي وخدمة المجتمع

- برنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول ويسعي لإكساب الخريجين المهارات الأساسية المطلوبة لتصميم وتطوير وتكامل شبكات الاتصال واستخدام وسائل الأمن والحماية المناسبة وتمكينهم من تحويل التحديات الجديدة في عالم الامن في شبكات الحاسب إلى فرص تفتح آفاق جديدة أمام مصممي الشبكات ومطوري الانظمة في هذا المجال

مميزات البرامج الدراسية الجديدة بمصروفات

البرامج الدراسية الجديدة لكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة بنها هي تخصصات مميزة غير متاحة في البرامج الدراسية العادية للكلية وتتميز بالتالي:

- التخصص في البرامج الدراسية الجديدة يبدأ من أول سنة دراسية

- استحداث نظم متطورة وجديدة فى التعليم بما يحسن من خريج الجامعات خاصة فى سوق العمل سواء المحلية أو الدولية

- عدد الطلاب في البرامج الدراسية الجديدة أقل بكثير من عدد الطلاب في البرامج الدراسية العادية

- البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة المتبع في العديد من دول العالم في الجامعات الأوربية والأمريكية، ويتيح هذا النظام للطالب فرصة أكبر للتدريبات العملية ويساعده أيضا في وضع خطة في حدود رغباته وإمكانياته وقدراته.