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متحدث الحكومة الأردنية: إنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل يعني تحول الضفة لسجن كبير

كتب:

شروق مراد
07:54 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد مهند مبيضين، الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن السلام يمثل خياراً استراتيجياً للمملكة الأردنية، مثل بقية الدول العربية، وقال إن الجميع ذهبوا إلى مدريد من أجل السلام، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي تثبت حقوق المياه الخاصة بالأطر، ورسمت الحدود.

وأضاف المتحدث الأردني، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من ضمن الاتفاقيات التي تمت، هي حرية النقل بين الأردن والضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، وهي شريان حياة لسكان الضفة الغربية، واعتبر أن إنهاء العمل بمعاهدة السلام، من شأنه أن يحول الضفة إلى سجن كبير.

الناطق باسم الحكومة الأردنية: الأردن ومصر ملتزمتان بمعاهدة السلام

وتابع أن الأردن ومصر ملتزمتان بمعاهدة السلام، لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية قوضته، وفيما يتعلق بتأمين بدائل الأردن من المياه والغاز سيكون قراره للأردن 100% وليس للاحتلال قرار فيه، والأردن واضح وحازم في هذه المسألة، لكن القرارات تكون في صالح الأردن، وليست قرارات متسرعة غاضبة، وكما نحترم حقوق المواطن في الغضب والتعبير عن الغضب، يجب أيضاً أن نرعى مصالح الوطن السياسية.

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