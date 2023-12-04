حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من «قادرون باختلاف»

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من ذوي الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف» في المقر الرسمي للحملة.

الاهتمام بملف ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، بالوفد، مشيرًا إلى دور القيادة السياسية في الاهتمام بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإنجازات التي حرص المرشح الرئاسي على تحقيقها في هذا الملف، إلى جانب دور المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف» التي على رأسها قانون ذوي الإعاقة وكذلك إطلاق اسم «قادرون» الذي يحمل معاني كثيرة جميلة تدل على قدراتهم ومواهبهم، مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية دور وواجب على كل شخص في محل إقامته يستطيع الإدلاء بصوته، مشيرًا إلى أنه إذا كان موجودًا في أيام الانتخابات في أي محافظة يستطيع التوجه إلى إحدى اللجان الوافدين.

تمثيل قادرون باختلاف في المجالس النيابية

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنه في 2019 أصبح تمثيل قادرون باختلاف في المجالس النيابية تمثيلا دائمًا بعد أن كان مؤقتًا.

من جانبه، ثمن الوفد دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في اهتمامه غير المسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الملفات، ولم يغفل عنهم لحظة، إذ أنه حرص على تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع، فضلا عن إقرار قوانين وتشريعات داعمة، مشيرين إلى أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية بإنجازات المرشح الرئاسي، وتوعية المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، بواسطة مبادرات عدة منها مبادرة «صوتك حقك» و«أسرتي قوتي» وغيرها من الأفلام التشجيعية التي تم تسجيلها.