الانتهاء من 1165 مشروعا ضمن «حياة كريمة» في أسوان

ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا لعرض نتائج مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة»، بحضور اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلين من المكتب الفني لرئاسة مجلس الوزراء، ولجنة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري ومسؤولي الجهات التنفيذية.

الانتهاء من 1165 مشروعًا

وأكد محافظ أسوان خلال الاجتماع، ضرورة متابعة معدلات ونسب الإنجاز في المشروعات المشمولة بالمبادرة الرئاسية، إذ جرى الانتهاء حتى الآن من 1165 مشروعًا، وتشغيلها تدريجيًا لتعود بالفائدة على المواطنين.

وأضاف أنّ مبادرة حياة كريمة، ساهمت بشكل مباشر في تحويل القرى إلى مجتمعات متكاملة المرافق والخدمات الأساسية، وتحقيق نقلة حضارية كبيرة وجعلها مناطق جاذبة للسكان.

المتابعة المستمرة للمشروعات

كما أكد محافظ أسوان، ضرورة تكثيف المراقبة الميدانية من قبل المسؤولين على المشروعات المختلفة في قطاعات العمل العام، لتحفيز العاملين على العمل بجدية وتشجيع الشركات والمقاولين الجادين على المساهمة في تنفيذ مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل العام المختلفة.